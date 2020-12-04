Irak'ta Şii lider Sadr'dan Nasıriye'de ortak cuma namazı çağırısı

Geçen hafta Irak'ın başkenti Bağdat'ta ortak cuma namazı kıldıran Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, kanlı çatışmaların yaşandığı Nasıriye kentinde bugün de ortak namaz çağırısı yaptı.

Geçen hafta Irak'ın başkenti Bağdat'ta ortak cuma namazı kıldıran Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, kanlı çatışmaların yaşandığı Nasıriye kentinde bugün de ortak namaz çağırısı yaptı.

Irak'ta erken seçimlere aylar kala, seçim kampanyalarını erken başlatan Şii lider Mukteda Sadr, geçtiğimiz hafta başkent Bağdat'ta ortak cuma namazı kıldırmıştı. Sadr bu defa da, geçtiğimiz günlerde Sadr yandaşlarının protestocuların çadırlarını ateşe vermesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 80 kişinin yaralandığı Nasıriye kentinde ortak cuma namazı çağırısında bulundu. Namazdan önce kent merkezine ve hükümet karşıtı protestocuların toplandığı el-Hububi Meydanı'na giden bütün yollar kapatılırken, kentte geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Sadr yandaşlarının, ortak cuma namazının ardından protestocuların kaldığı el-Hububi Meydanı'na saldırmalarından endişe duyuluyor. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı