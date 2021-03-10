Irak'ta Şii lider Sadr'dan Başbakan Kazimi'nin "ulusal diyalog" çağrısına destek
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Irak'ta Şii lider Sadr'dan Başbakan Kazimi'nin "ulusal diyalog" çağrısına destek

10.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:23
Irak'ta Şii lider Sadr'dan Başbakan Kazimi'nin

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin ulusal diyalog çağrısına destek verdiğini duyurdu.

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin ulusal diyalog çağrısına destek verdiğini duyurdu.

Sadr, Necef'te basın işleri sorumlusu Haydar el-Cabiri tarafından okunan yazılı açıklamasında, "Herkesin, protestocu gençler dahil tüm taraflar arasında reforma yönelik diyaloğu etkinleştirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu girişimin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde olması gerektiğine işaret eden Sadr, herhangi bir şekilde terör bağlantısı bulunanların diyalog dışında tutulması gerektiğini vurguladı.

Sadr ayrıca, bazı siyasi tarafların, genel seçimler öncesi politik amaçlarla barışçıl protestoların içine sızan kişileri kullanmaya çalıştığına dikkati çekerek, devletin prestiji ve güvenliği için hükümetin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Başbakan Kazımi, 8 Mart Pazartesi günü, Irak halkının beklentilerinin gerçekleştirilmesi için siyasi güçler ve protestocu taraflar arasında "ulusal diyalog" çağrısında bulunmuştu.

Siyasi güçleri, "ülkenin çıkarlarını öncelemeye ve sert üsluptan kaçınmaya" çağıran Kazımi, erken seçimlerin başarıyla sonuçlanabilmesi için halkın, devlete ve demokratik sisteme güvenmesi gerektiğini kaydetmişti.

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle zaman zaman gösterilere sahne olan Irak'ta, erken genel seçimlerin 10 Ekim'de yapılması kararı alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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