Irak'ta Şii lider Sadr'a bağlı silahlı grup "gövde gösterisi" yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Irak'ta Şii lider Sadr'a bağlı silahlı grup "gövde gösterisi" yaptı

08.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:10
Irak'ta Şii lider Sadr'a bağlı silahlı grup

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Seraya es-Selam isimli silahlı yapı, başkent Bağdat, Kerbela ve Necef kentlerinde silahlı geçit yaptı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Seraya es-Selam isimli silahlı yapı, başkent Bağdat, Kerbela ve Necef kentlerinde silahlı geçit yaptı.

Sadr'a yakın sosyal medya hesabı üzerinden Bağdat'ın yanı sıra Necef ve Kerbela'daki Şii kutsal mekanlarına saldırı hazırlığı olduğu yönünde açıklama yapıldı.

Açıklamanın ardından Bağdat, Necef ve Kerbela'da Şii lidere bağlı silahlı yapıdan üniformalı kişilerce küçük, orta ve büyük çaplı silahlarla geçit düzenlenerek, "gövde gösterisi" yapıldığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Buse Varol Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Hakan Kutlu Serdar Aziz Ünal Karaman
Tüm Haberler İzmir İstifa Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak'ta Şii lider Sadr'a bağlı silahlı grup "gövde gösterisi" yaptı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 21:10:42. #1.16#
title