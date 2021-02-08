Irak'ta Şii lider Sadr'a bağlı silahlı grup "gövde gösterisi" yaptı
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Seraya es-Selam isimli silahlı yapı, başkent Bağdat, Kerbela ve Necef kentlerinde silahlı geçit yaptı.
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Seraya es-Selam isimli silahlı yapı, başkent Bağdat, Kerbela ve Necef kentlerinde silahlı geçit yaptı.
Sadr'a yakın sosyal medya hesabı üzerinden Bağdat'ın yanı sıra Necef ve Kerbela'daki Şii kutsal mekanlarına saldırı hazırlığı olduğu yönünde açıklama yapıldı.
Açıklamanın ardından Bağdat, Necef ve Kerbela'da Şii lidere bağlı silahlı yapıdan üniformalı kişilerce küçük, orta ve büyük çaplı silahlarla geçit düzenlenerek, "gövde gösterisi" yapıldığı görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp