Irak'ta Şii lider Hekim, Meclis'te yeni koalisyon kurduğunu açıkladı Irak'taki Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, siyasi istikrara destek için bir grup milletvekilinin katılımıyla Meclis'te "Irakiyyun" adını verdikleri yeni bir koalisyon kurduklarını açıkladı.

Irak'taki Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, siyasi istikrara destek için bir grup milletvekilinin katılımıyla Meclis'te "Irakiyyun" adını verdikleri yeni bir koalisyon kurduklarını açıkladı.

Hekim, yaptığı basın açıklamasında, "Meclis'te ılımlı bir vizyonla siyasi istikrara destek vermek için bir grup milletvekilinin katılımıyla Irakiyyun Koalisyonu'nu kurduk." dedi.

Koalisyonda kaç milletvekilinin bulunduğuna ilişkin bilgi vermeyen Hekim, amaçlarının ülkede yasaların uygulanmasına ve siyasi sisteme yönelik güveni pekiştirmek olduğunu söyledi.

Hekim ayrıca koalisyona katılım için toplumun farklı kesimlerine kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Iraklı Şii lider Hekim'in bu adımı "Başbakan Mustafa el-Kazımi'ye destek" şeklinde yorumlandı.

Hekim'e bağlı Ulusal Hikmet Akımı'nın 329 sandalyeli Irak Meclisi'nde 19 milletvekili bulunuyor.

Kaynak: AA