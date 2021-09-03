Irak'ta Şii dini mercilerden Ayetullah Muhammed Said el-Hekim vefat etti

Irak Necef'teki Şii dini mercilerden Ayetullah Muhammed Said el-Hekim'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Irak Necef'teki Şii dini mercilerden Ayetullah Muhammed Said el-Hekim'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Şii dini merci Hekim, ikamet ettiği Necef'te kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

Muhammed Said el-Hekim, Necef'te bulunan 4 büyük Şii dini merciden biriydi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp