Irak'ta Şii dini mercilerden Ayetullah Muhammed Said el-Hekim vefat etti
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Irak'ta Şii dini mercilerden Ayetullah Muhammed Said el-Hekim vefat etti

Irak'ta Şii dini mercilerden Ayetullah Muhammed Said el-Hekim vefat etti
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak Necef'teki Şii dini mercilerden Ayetullah Muhammed Said el-Hekim'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Irak Necef'teki Şii dini mercilerden Ayetullah Muhammed Said el-Hekim'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Şii dini merci Hekim, ikamet ettiği Necef'te kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

Muhammed Said el-Hekim, Necef'te bulunan 4 büyük Şii dini merciden biriydi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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