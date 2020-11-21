Irak'ta şiddetli yağışlar nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Irak'ta şiddetli yağışlar nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı

21.11.2020 19:43 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:46
Irak'ta şiddetli yağışlar nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri hasar gördü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri hasar gördü.

Alt yapı ve su drenaj sistemlerinin yetersizliği nedeniyle yağan yağmur Bağdat'taki birçok sokak ve caddede bulunan ev ve iş yerlerinin su basmasına neden oldu.

Bağdat'ın kuzey batısındaki Ur Mahallesi sakinlerinden Hani Cemaleddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmur suyunun evinin içine dolduğunu ve eşyaların çoğunu kullanılamaz hale getirdiğini söyledi.

Irak Meclisi Hizmet ve İmar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada da yağan yağmur nedeniyle Bağdat'ın çoğu semtinin sular altında kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, kış mevsiminde Bağdat özelindeki planlarla ilgili bilgi almak üzere Belediye Başkanı Ala Mean'ın Meclis'e gelmesinin talep edileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

İlgili Haberler

Boru patladı, caddeyi su bastı
Boru patladı, caddeyi su bastı
Şişli'de yağış nedeniyle yollar göle döndü
Şişli'de yağış nedeniyle yollar göle döndü
Vietnam'a yaklaşan Vamco Tayfunu şiddetli rüzgarlara neden oldu
Vietnam'a yaklaşan Vamco Tayfunu şiddetli rüzgarlara neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Hollanda'da bir okul İslam'ı "şiddet dini" olarak gösteren ödevden pişman - HaberlerIrak'ta şiddetli yağışlar nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı - HaberlerSon dakika haberleri... Erdoğan, 12. Halifaks Uluslararası Güvenlik Forumu'na video mesaj gönderdi: (1) - HaberlerSokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar restoranlara akın etti - HaberlerRus heyeti Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'da temaslarda bulundu - HaberlerSon Dakika | Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - HaberlerSon dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır." - HaberlerSon dakika! Ağır hasta sayısı 4 bin 121 oldu, son 24 saatte 3 bin 233 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370 bin 825'e yükseldi. - HaberlerSon dakika... Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı - HaberlerSon Dakika: Türkiye'de 21 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 135 kişi vefat etti, 5532 yeni vaka tespit edildi - HaberlerSokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anlayan vatandaşlar bu ilçede yasağı erken başlattı - HaberlerSon Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı - HaberlerÜnlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı - Magazin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Sibel Can İrem Derici İbrahim Tatlıses Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Mert Günok Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kasım Çocuk Medya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak'ta şiddetli yağışlar nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı - Bağdat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 19:48:40. #1.15#
title