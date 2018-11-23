Irak'ta Sel Felaketinin Bilançosu Ağır Oldu

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığı açıkladı. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın birçok bölümünü etkisi altına alan sel felaketi sonucu, 5'i Selahattin, 2'si Zikar, biri Misan, biri Basra ve biri de Vast kentlerinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve çoğunluğunun yaşlıların oluşturduğu 22 kişinin de yaralandığını duyurdu. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ise, selden etkilenen bölgelere acilen yardım ulaştırılması için kriz masası kurdu.

(İHA)