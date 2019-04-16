Irak'ta Sel: Binlerce Kişi Tahliye Edildi (2)

– Irak'ta haftalar süren yoğun yağışlar sebebiyle birçok şehirde rezervuar ve barajlardaki su seviyeleri yükseldi. Meysan şehrinin birçok bölgesindeki ve Dicle nehri kenarındaki halkın tahliye edildiği belirtildi.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı, İran'daki sel felaketinden sonra Irak'ta da haftalar süren yoğun yağışlar sonucu rezervuar ve barajlardaki su seviyelerinin yükseldiğini duyurdu. Yerel medya, Meysan şehrinin birçok bölgesindeki ve Dicle nehri kenarındaki yaklaşık 3 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Güvenlik personelinin seli önlemek amacıyla topraktan engeller yaptığı belirtilirken; sivil savunma ekiplerinin halkın tahliyesine devam ettiği duyuruldu.

Kaynak: DHA