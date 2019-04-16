Irak'ta Sel: Binlerce Kişi Tahliye Edildi

– Haftalar süren yoğun yağışlar sebebiyle rezervuarlar ve barajlardaki sular yükseldi. Nehir kenarlarında yaşayan bölge halkı tahliye edildi.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı, İran'daki sel felaketinden sonra Irak'ta da haftalar süren yoğun yağışlar sonucu rezervuarlardaki ve barajlardaki suların yükseldiğini duyurdu. Yerel medya, Dicle Nehri'nin etrafında ve Meysan şehrinde yaşanan sel baskınından dolayı 3 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti. Güvenlik personelinin seli önlemek amacıyla topraktan engeller yaptığı belirtilirken; sivil savunma ekiplerinin halkın tahliyesine devam ettiği duyuruldu.

Kaynak: DHA