Irak'ta seçimlerin galibi Sadr, Şiilerin çatı kuruluşuyla görüştü

Irak'ta seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii grupların yer aldığı çatı kuruluş "Koordinasyon Çerçevesi" heyetiyle bir araya geldi.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri liderliğindeki Koordinasyon Çerçevesi heyeti, Necef'teki konutunda Mukteda es-Sadr'ı ziyaret etti.

Siyasiler arasında yapılan görüşmede ülkenin içinde bulunduğu politik durumlar ve hükümet kurma meselesinin ele alındığı aktarıldı.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Ancak Sadr, görüşmenin ardından Twitter hesabından "Ne doğulu ne batılı, ulusal çoğunluk hükümeti." şeklinde bir paylaşım yayımladı.

Fetih Koalisyonu lideri Amiri de yaptığı kısa yazılı açıklamada, Sadr ile görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

Görüşmenin, gelecek dönemde siyasi başarı ve güçlü bir devlet vizyonundan hareketle sorumluluk bilincinde ve olumlu geçtiğini ifade eden Amiri, yakında tekrar Necef'i ziyaret edeceklerini kaydetti.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu 329 sandalyeli Meclise 73 vekil göndererek birinci, Takaddum Koalisyonu 37 vekille ikinci, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 33 vekille üçüncü olmuştu.

Seçimlerde büyük kan kaybeden İran'a yakın bazı Şii gruplar sonuçlara itiraz etmişti.

Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, seçim sonuçlarının iptali için 4 Aralık'ta Yüksek Federal Mahkemeye başvurmuş ancak Mahkeme başvuruyu reddetmiş ve 27 Aralık'ta seçim sonuçlarını onaylamıştı.

İran'a yakın Şii grupların yer aldığı "Koordinasyon Çerçevesi" dün destekçilerine "seçim sonuçlarını protesto etmek için başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınlarında düzenledikleri gösterileri" sonlandırma çağrısında bulunmuştu.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Son Dakika Haberleri

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