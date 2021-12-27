Irak'ta seçim sonuçlarının iptali davasında ret kararı çıktı

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, genel seçimlerin iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, seçim sonuçlarına ilişkin itirazların değerlendirildiği davada karar çıktı.

Mahkeme, seçim sonuçlarının iptali için yapılan başvurunun reddine hükmetti.

Alınan son karara itiraz yolunun da kapalı olduğu ifade ediliyor.

Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçim sonuçlarının iptali için 4 Aralık'ta Yüksek Federal Mahkemeye başvurmuştu.

Irak'ta 10 Ekim'de düzenlenen erken genel seçimlerde milletvekili sayısı 47'den 17'ye düşen Fetih Koalisyonu, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia ediyor.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

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