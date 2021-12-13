Irak'ta seçim sonuçlarının iptali davası 22 Aralık'a erteledi - Haberler
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Irak'ta seçim sonuçlarının iptali davası 22 Aralık'a erteledi

Irak'ta seçim sonuçlarının iptali davası 22 Aralık'a erteledi
AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, genel seçim sonuçlarının iptali için açılan davayı 9 gün sonraya bıraktı.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, genel seçim sonuçlarının iptali için açılan davayı 9 gün sonraya bıraktı.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, seçim sonuçlarına ilişkin itirazların değerlendirileceği dava 22 Aralık'a ertelendi.

İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçim sonuçlarının iptali için 4 Aralık'ta Yüksek Federal Mahkemeye başvurmuştu. Mahkemenin, iptal davasının 13 Aralık'ta görülmesine karar verdiği bildirilmişti.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Fetih Koalisyonu sadece 17 sandalye kazanabilmişti. Söz konusu koalisyon geçen dönemde Mecliste ikinci parti olarak 47 sandalyeye sahipti.

Seçimde yenilgiye uğrayan Şii grup, seçimlere hile karıştırıldığını iddia ediyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

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