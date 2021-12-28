Irak'ta seçim sonuçlarını reddeden Şii gruplardan destekçilerine "protestoları sonlandırın" çağrısı

Irak'ta İran'a yakın Şii grupların yer aldığı "Koordinasyon Çerçevesi" isimli çatı kuruluş, destekçilerine "seçim sonuçlarını protesto etmek için başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınlarında düzenledikleri gösterileri" sonlandırma çağrısında bulundu.

Ülkede Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr dışındaki Şii siyasetçilerin yer aldığı, başkanlığını da Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki'nin yaptığı Koordinasyon Çerçevesi, Bağdat'ta bir süredir devam eden seçim sonuçları protestolarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, göstericilere eylemlerinde barışçıl hareket ettikleri için teşekkür edilirken, artık Yeşil Bölge çevresinden çekilmeleri ve protestolarını sonlandırmaları çağrısı yapıldı.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu 329 sandalyeli Meclise 73 vekil göndererek birinci, Takaddum Koalisyonu 37 vekille ikinci, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 33 vekille üçüncü olmuştu.

Seçimlerde büyük kan kaybeden İran'a yakın bazı Şii gruplar sonuçlara itiraz etmiş, Yeşil Bölge çevresi ekim ayından bu yana söz konusu gruplara bağlı kişilerin düzenlediği protestolara sahne olmuştu.

Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçim sonuçlarının iptali için 4 Aralık'ta Yüksek Federal Mahkemeye başvurmuş ancak Mahkeme dün başvuruyu reddetmiş ve seçim sonuçlarını onaylamıştı.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Son Dakika Haberleri

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