Irak'ta Seçim Propagandası Başladı

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılan seçim propagandası başladı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Seçim Dairesi Başkanı Riyad el-Bedran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milletvekili adaylarının seçim çalışmaları başladı. Propaganda süreci, seçim tarihinden 1 gün önce sona erecek." dedi.

Bedran, seçim propagandası yasasını ihlal edenler hakkında da yasal süreç başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak seçimler için 7 bin 376 aday yarışıyor. 37 milyon nüfuslu Irak'ta 24 milyon seçmen bulunuyor.