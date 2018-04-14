Irak'ta Seçim Propagandası Başladı

Irak'ta Seçim Propagandası Başladı

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılan seçim propagandası başladı.

Irak'ta Seçim Propagandası Başladı

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılan seçim propagandası başladı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Seçim Dairesi Başkanı Riyad el-Bedran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milletvekili adaylarının seçim çalışmaları başladı. Propaganda süreci, seçim tarihinden 1 gün önce sona erecek." dedi.

Bedran, seçim propagandası yasasını ihlal edenler hakkında da yasal süreç başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak seçimler için 7 bin 376 aday yarışıyor. 37 milyon nüfuslu Irak'ta 24 milyon seçmen bulunuyor.

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