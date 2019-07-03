Irak'ta savaş suçu işlemekle suçlanan ABD donanma şefi, askeri mahkemede beraat etti

ABD askeri mahkemesi, Irak'ta gözaltındaki genç bir IŞİD üyesini bıçaklayarak öldürme ve etrafa rast gele ateş açma gibi suçlamalar yöneltilen ABD Donanması Özel Harekat Şefi Edward Gallagher'i suçsuz buldu.

7 kişiden oluşan askeri jüri, kararı yaklaşık 8 saat süren bir görüşme sonunda açıkladı.

California eyaletinin San Diego kentindeki askeri mahkeme, tutuklu yargılanan Gallagher'i sadece "17 yaşındaki ölü bir IŞİD militanı ile fotoğraf çektirmekten" suçlu buldu.

Gallagher'e bu suçtan maksimum 4 ay hapis cezası verileceği ve şu ana kadar hapiste geçirdiği 9 ay göz önünde bulundurulup serbest bırakılabileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da Gallagher'e destek açıklamaları yapmış ve yargılama sürecinin ivedilikle bitirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Birçok madalyası bulunan ve 8 kez Orta Doğu'ya göreve gitmiş olan Gallagher, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.

Yargı sürecini değiştiren ifade

Gallagher'i beraat ettiren mahkeme kararı, başka bir donanma mensubunun genç IŞİD militanını öldürme suçunu üstlenmesinin ardından geldi.

Hakkındaki iddialar, Gallagher'in şeflik yaptığı birlikteki askerler tarafından ortaya atılmıştı. Ancak bu ay başında askeri doktor Corey Scott beklenmedik şekilde ifadesini değiştirerek, ABD ordusunun gözaltında tutulan yaralı, genç IŞİD militanını nefessiz bırakarak öldürdüğünü söylemişti.

Scott, bölüm şefi Gallagher'in hava saldırısında yaralanıp gözaltına alınan IŞİD militanını beklenmedik şekilde bıçaklamaya başladığını, bıçak yaralarının hayati tehlikeye yol açacak gibi görünmediğini, ancak Gallagher oradan uzaklaşınca yaralı IŞİD'linin bağlı olduğu oksijen borularını "ona acıdığı için çektiğini" söylemişti.

Nedeni sorulunca Scott "Onun öleceğini zaten biliyordum" yanıtını verdi.

Savcılar Scott'u, daha önceki ifadelerinde daha önce hiç bu durumdan bahsetmemiş olduğu için, Gallagher'i korumaya çalışmakla suçladı.

ABD Başkanı Trump da 30 Mart'ta attığı bir tweette "Geçmişte yaptığı hizmetlerin onuruna, Gallagher yargılanmayı beklerken daha az kısıtlı bir gözetime sevk edilmeli. Süreç çabuk ilerlemeli" yazmıştı.

Askeri jüri sempati mi gösterdi?

Tara McKelvey, Beyaz Saray Muhabiri

San Diego'daki mahkeme salonundaki duruşmayı, jürideki yedi adamın altısının savaş bölgesinde görev yapmış olduğunu bilerek takip ettim. Onların savaş bölgesinde bulunmuş olması, Gallagher'e de anlayışlı davranabilecekleri anlamına geliyordu.

Karar gösterdi ki jüri üyeleri Gallagher'in cinayetten suçlu bulunması için yeterli delil olmadığına kanaat getirdi.

Jürinin bu kararı savaşın insanları değiştirebileceği ve karakterlerinden uzak eylemlerde bulunabilecekleri yönünde bir anlayışın kabul edildiğini gösteriyor.

Öte yandan karar, Gallagher hakkındaki delillerin yeterli olduğunu düşününleri de üzdü.