Irak'ta sağlık hizmetlerindeki yetersizlik, Kovid-19'un faturasını ağırlaştırıyor
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Irak'ta sağlık hizmetlerindeki yetersizlik, Kovid-19'un faturasını ağırlaştırıyor

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney vilayetlerinde, sağlık altyapısının yetersizliğinin faturasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananlar ödüyor.

Irak'ta sağlık hizmetlerindeki yetersizlik, Kovid-19'un faturasını ağırlaştırıyor
15.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:05

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney vilayetlerinde, sağlık altyapısının yetersizliğinin faturasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananlar ödüyor.

Bağdat'taki devlet hastanelerinde solunum cihazları başta olmak üzere diğer tıbbi malzemelerdeki yetersizlikler özellikle salgına yakalanan 50 yaş üzeri vatandaşların hayatına mal olabiliyor.

Salgın nedeniyle hastanelere giden birçok kişi kapılardan geri çevriliyor. Doktorlar, hastanelerdeki yetersizliklerden dolayı salgın hastalarını tedavi edemiyor, hastalardan evlerinde kalarak tavsiyede bulundukları birkaç ilaçla kendi tedavilerini yapmalarını istiyor.

Sağlık çalışanları arasında da Kovid-19'a yakalanan çok sayıda kişi olduğu ifade ediliyor. İki gün önce Bağdat'taki İbn-i Sina Hastanesi'nde çalışan bir göz doktoru, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Irak güvenlik güçleri, hükümetten aldıkları talimat doğrultusunda Bağdat'taki hastanelerin önünde Kovid-19 testi için sıraya giren kalabalıklardan görüntü alınmasına izin vermiyor.

Tüm bunların yanı sıra Iraklılar, Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük ölüm ve vaka sayısının da gerçeği yansıttığına inanmıyor ve bu sayıların daha fazla olmasından endişe ediyor.

"Hastalar, hastanelerden kovuluyor"

AA muhabirine konuşan Iraklı vatandaş Ali Casim, "Şeker hastası babamla yüksek tansiyon hastası annemi koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye götürdüm. Ancak orada gördüğümüz manzara bizleri kahretti. Hastalar altyapı yetersizliğinden dolayı resmen hastanelerden kovuluyor." dedi.

Casim, hasta sayısının fazla olmasından ötürü test için gidenlere bakılmadığını söyleyerek, "Salgına yakalanmayanların bile hastane kapılarında oluşan kuyruklara girmesi virüs kapmalarına neden olabiliyor." dedi.

Evlerinde tutulan hastaların ağrı kesici gibi ilaçlarla kendi kendilerini tedavi etmeye çalıştığını anlatan Casim, 50 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların ise hayata tutunmasının zor olduğunu ifade etti.

Bir diğer Iraklı Hadi Kazım ise "Bir akrabamda salgın belirtisi ortaya çıkınca evden alınması için ambulansı aradık. Ancak tüm çabalarımız olumsuz sonuçlandı. Hastanelerin evlerden hasta alacak kapasiteyi kaybettiğini üzülerek izliyoruz." diye konuştu.

Irak'ın güneyindeki durum ise Bağdat'takinden "daha beter" olarak niteleniyor.

Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde Meysan vilayetinde bir hastanede sağlık çalışanı ve solunum cihazlarının yetersizliğinden dolayı Kovid-19 hastalarının çektiği acılar gözler önüne serildi.

Görüntülere özellikle kadın hastaların salgın nedeniyle çektiği acılar yansıdı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenler Necef'te toprağa veriliyor

Irak'ın özellikle başkenti ve güney kentlerinde söz konusu salgından dolayı hayatını kaybedenler, şehirlerdeki kabristanlarda değil Necef'te çöl bir alanda oluşturulan yüzlerce kilometrekarelik alanda defnediliyor.

Defin işlemleri ise sayıları 10'u geçmeyen gönüllü genç bir grup tarafından yapılıyor.

Bölge halkı, gönüllü gençlerin bu işe soyunmasından önce salgın nedeniyle ölenlerin defin işlemlerinde oldukça zorluklar yaşandığını ifade etti.

Irak Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, salgının başlamasından bu yana ülkede toplam vaka sayısı 20 bin 209'a yükselirken, ölenlerin sayısı da 607'ye ulaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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