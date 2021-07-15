Irak'ta, Sadr'ın seçimleri boykot kararı sonrası adayları da yarıştan çekilmeye başladı
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Irak'ta, Sadr'ın seçimleri boykot kararı sonrası adayları da yarıştan çekilmeye başladı

Irak'ta, Sadr'ın seçimleri boykot kararı sonrası adayları da yarıştan çekilmeye başladı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın ekim ayında yapılması planlanan seçimleri boykot kararı sonrası adaylarından bazıları seçim yarışından çekildiğini açıkladı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın ekim ayında yapılması planlanan seçimleri boykot kararı sonrası adaylarından bazıları seçim yarışından çekildiğini açıkladı.

Sadr Hareketi mensubu Irak Meclis Başkan Birinci Yardımcısı Hasan el-Kaabi, Sadr'ın aldığı boykot kararına uyarak, seçim yarışından çekildiğini duyurdu.

Kaabi'nin yanı sıra Sadr yanlısı adaylar Hakim Zamili, Gayib Umeyri, Hasan el-İdari, Ali Hüseyin Alvani ve kadın adaylardan Maha el-Duri de ekim ayında yapılması planlanan erken seçim adaylığından çekilme kararı aldı. Sadr'a bağlı adayların ve hükümetteki yetkililerin topluca çekilme kararı da bekleniyor.

Sağlık ve Elektrik Bakanlıklarında üst düzey görevlerde bulunan isimlerin yanı sıra Başbakanlık Genel Sekreterliği koltuğunda oturan Hamid el-Gızzi'nin de Sadr'a bağlı olduğu biliniyor.

Şii lider Sadr, yaptığı basın açıklamasında, "Seçimlere katılmayacağımı ilan ediyorum. Mevcut ve gelecek hükümetten de elimi (desteğimi) çekiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede yaşananların "halkı ezdirme planı" olduğunu savunan Sadr, Irak'ın İsrail ile normalleşme iddialarını da eleştirmişti.

Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli Irak Meclisinde 54 milletvekiliyle birinci parti konumunda bulunuyor.

Irak hükümeti, 10 Ekim'de erken seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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