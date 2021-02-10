Irak'ta Sadr'ın meclis grubu, İsrail ile normalleşmenin suç sayılmasını öngören tasarının yasalaşmasını istedi
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Irak'ta Sadr'ın meclis grubu, İsrail ile normalleşmenin suç sayılmasını öngören tasarının yasalaşmasını istedi

10.02.2021 23:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 23:22
Irak'ta Sadr'ın meclis grubu, İsrail ile normalleşmenin suç sayılmasını öngören tasarının yasalaşmasını istedi

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, İsrail ile normalleşmenin suç kabul edilmesi amacıyla hazırlanan yasa tasarısının bir an önce meclis gündemine taşınmasını talep etti.

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, İsrail ile normalleşmenin suç kabul edilmesi amacıyla hazırlanan yasa tasarısının bir an önce meclis gündemine taşınmasını talep etti.

Mukteda es-Sadr'ın bugün İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye izin vermeyeceklerini vurgulamasının ardından meclis grubu da bu kapsamda bir çağrıda bulundu.

Sairun Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, meclise geçen yıl ekim ayında sunulan, "İsrail ile normalleşme suç sayılsın" başlıklı tasarının bir ance gündeme alınıp yasalaştırılması istendi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün Necef'te düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ile normalleşme kapıdadır ancak parlamentonun bunu engelleyerek izin vermemesi gerekiyor. Biz de kanımız pahasına olsa bile bu normalleşmeye asla izin vermeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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