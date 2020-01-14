Irak'ta Sadr'dan "ABD karşıtı milyonluk gösteri" çağrısı
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Irak'ta Sadr'dan "ABD karşıtı milyonluk gösteri" çağrısı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD'nin ülkedeki varlığına karşı milyonluk gösteri çağrısı yaptı.

14.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:30
Irak'ta Sadr'dan

'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD'nin ülkedeki varlığına karşı milyonluk gösteri çağrısı yaptı.


Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak'ın hava sahası ve egemenliğinin ABD güçleri tarafından ihlal edildiğini belirterek, ABD'nin ülkedeki varlığını protesto etme çağrısında bulundu.

Şii lider, söz konusu gösteri sonrası siyasi olarak mecliste de farklı bir tutum izleyeceklerini kaydetti.

Sadr, gösterinin düzenlenme tarihine dair ise bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA
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