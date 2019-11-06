Irak'ta protestolar sürüyor, güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı

06.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:58

Irak'ta kötü ekonomik gidişat ve yolsuzluk iddialarından dolayı başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Irak güvenlik güçleri başkent Bağdat'ın merkezindeki Şüheda Köprüsü'nde toplanan protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı. İlk gelen bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Salı gününden bu yana köprüyü işgal eden göstericilerden 13'ü güvenlik güçleri ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybetti. Açılan ateş sonucu pazartesi günü de 8 kişi ölmüştü. Ekim ayının başından bu yana devam eden gösterilerde en az 260 kişi yaşamını yitirdi. Euronews.com'da Görüntüle