Irak'ta Protestolar Sürüyor

Irak'ta Protestolar Sürüyor

Ekim ayının başından bu yana başkent Bağdat'ta devam eden ve iki kez büyük kitlelerin katıldığı gösterilerde halk, ülkedeki yolsuzlukları, ekonomik sıkıntıları ve kamu hizmetlerindeki aksaklıkları protesto ederek Başbakan Adil Abdülmehdi liderliğindeki hükümetin istifasını talep istiyor.

01.11.2019 00:46

Ekim ayının başından bu yana başkent Bağdat'ta devam eden ve iki kez büyük kitlelerin katıldığı gösterilerde halk, ülkedeki yolsuzlukları, ekonomik sıkıntıları ve kamu hizmetlerindeki aksaklıkları protesto ederek Başbakan Adil Abdülmehdi liderliğindeki hükümetin istifasını talep istiyor



VİDEO: Irak'ta Protestolar Sürüyor
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