Irak'ta protestolar devam ediyor

12.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:51

Irak'ın başkenti Bağdat ile Şii nüfusun yoğun olduğu güney illerinde hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ederken, Irak Öğretmenler Sendikası ülke genelinde protestolara katılma kararı aldı.



Irak hükümetinin ülkedeki protestoları yatıştırmak için aldığı reform kararlarını yetersiz bulunan protestocular Ekim ayında başlayan protestolarını devam ettiriyor. En şiddetli protestoların devam ettiği başkent Bağdat'ta Hellani Meydanı'nda uyarılara rağmen güvenlik güçleri yine gaz bombası ve gerçek mermi kullandı. Başkentin göbeğindeki meydanda toplanan protestocular güvenlik güçlerinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken gaz bombasından etkilenen 15 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Aktivistler, güvenlik güçlerinin protestocuları Yeşil Bölge karşısındaki Tahrir Meydanı'nda tutmaya çalıştığını ileri sürdü.



Başkentte roket saldırısı



Bağdat'taki protestolar sürerken başkente roket saldırısı düzenlendi. Irak Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, başkentin kuzeyindeki bir halk pazarı ile okula birer Grad roketi düştüğü, saldırının sadece maddi hasara yol açtığı belirtildi. Saldırganların yakalanması için güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığı aktarıldı.



Güney illeri ayakta



Protesto gösterilerinin devam ettiği güney illerinden Zikar'da ise gece boyunca süren protestolarda yaklaşık 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Kente bir yandan askeri sevkıyat yapılırken, protestocular devlet kanalı İrakiye TV'yi kapatmak için binaya doğru yürüdü. İrakiye TV'nin protestolarla ilgili yayınını eleştiren göstericiler kanalı kapatmak için binanın önünde toplanırken güvenlik güçleri barikat kurdu. Zikar'daki protestoları dağıtmak için çok miktarda gaz bombasının kullanılması çevredeki hastaneleri etkiledi. Misan'da ise protestocular Misan Üniversitesini bastı. Üniversite binasına giren protestocular "Sivil itaatsizlik" yazan pankartlar taşıdı.



Öğretmenler de katılacak



Protesto gösterilerine Irak Öğretmenler Sendikası'ndan destek geldi. Irak Öğretmenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde yarından itibaren grevin başlaması çağrısında bulunuldu. Öğretmenler Sendikası geçen Mart ayında yaklaşık bir hafta grev yapmıştı.



Adalet Bakanlığı: "Üzüntü duyuyoruz"



Öte yandan Irak Adalet Bakanlığı protesto gösterilerindeki can kayıplarından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek olayları "Münferit" olarak nitelendirdi. Adalet Bakanı Faruk Emin Osman meydana gelen can kayıpların "Münferit ihlaller" sonucu yaşandığını belirterek olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Irak Anayasasının gösteri hakkını tanıdığına dikkat çeken Osman, göstericilere orantısız güç kullanılmasını reddettiklerini söyledi.



Neler olmuştu?



Irak'ta 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başladı. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ekim ayının başından bu yana 301 kişinin öldüğünü ve 15 bine yakın kişinin yaralandığını söyledi.



OPEC'in en büyük ikinci petrol üreticisi olan Irak dünyadaki en büyük ham petrol rezervlerine sahip. Geçtiğimiz yıl 100 milyar dolardan fazla petrol geliri elde edilmesine rağmen, ülkede yoksulluk ve işsizlik her gün artıyor. Bunun yanı sıra altyapısı neredeyse yok olan ülkede kamu hizmetleri yoksunluğu halkın tepkisine neden oluyor. - ERBİL

Kaynak: İHA