Irak'ta protestolar - Başbakan Adil Abdülmehdi, en az 22 göstericinin ölümü sonrası Nasiriye'deki...

28.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:50

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkenin güneyindeki Nasiriye kentinde görevlendirdiği komutan Cemil Şumari'yi, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 22 göstericinin hayatını kaybetmesinin ardından görevden aldı.

Irak Devlet Televizyonu, Şumari'nin, düzenin tesisi için Nasıriye'ye gönderilmesinden birkaç saat sonra görevden alındığını duyurdu.

Güvenlik güçleri bugün Nasiriye'de protestocuların günlerdir işgal ettiği bir köprüyü boşaltmak için gerçek mermiyle ateş açmışlardı.

Olayda onlarca kişi de yaralanmıştı.

BBC İzleme Servisi'nin bölge basınından derlediği bilgilere göre Nasıriye'nin de içinde bulunduğu Zikar vilayetinin valisi Adil el Dakili, Başbakan Adil Abdülmehdi'ye "Vilayette kan gölüne yol açan sorumluları görevden alıp sorumluları soruşturmazsan istifa edeceğim" dedi. Bunun üzerine Başbakan, komutan Cemil Şumari'yi görevden aldı.

Şehirdeki bir güvenlik kaynağı, protestocuların bir polis karakolunu ateşe verdiğini aktardı.

Necef kentinde ise İran Konsolosluğu ateşe verildi. Göstericiler "İran, Irak'tan defol!" şeklinde sloganlar attı.

Bağdat'taki Ahrar Köprüsü'nde de güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 4 gösterici hayatını kaybetti.

Protestocular neden sokaklarda?

1 Ekim'de yüksek orandaki işsizliği protesto için sokaklara çıkan genç Iraklılar, ülkede yolsuzluğun da yaygın olduğunu vurguluyordu.

Başkent Bağdat'ta başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin önemli bir kısmına yayılmıştı.

Bir yıldan uzun süredir iktidarda olan Başbakan Adil Abdülmehdi, geçen yıl reform sözü vermiş ancak vadettiği reformları hayata geçirememişti.