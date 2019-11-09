Irak'ta protestocular yönetim sisteminin değişmesini istiyor

09.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:06

Irak'ta hükümet karşı protestolar çeşitli bölgelerde devam ederken, eylemciler taleplerini açıkladılar. Günlerdir sokakları terk etmeyen protestocular, Irak'taki siyasal sistemin tamamen değişmesini istiyorlar.

Irak'ta Ekim ayının başından bu yana devam eden gösterilerde eylemciler, protestoların sonlandırılması için taleplerini yayınladılar. Ellerindeki pankart ve dövizlere de yazdıkları taleplerini sosyal medyada da yayınlayan göstericiler Irak'ta sistemin yeniden kurulmasını istiyorlar. Eylemcilerin taleplerini şöyle sıraladı:

Hükümetin istifası ve parlamentonun dağılmasıBağımsız bir geçici hükümetin kurulmasıAnayasanın değiştirilmesiUlusal seçimlerle halkın seçeceği bir yönetim sistemi oluşturulmasıSeçim sisteminin bağımsız adayların da katılabilmesine izin verecek şekilde değiştirilmesiYeni ve bağımsız bir seçim kurulu oluşturulmasıBirleşmiş Milletler'in denetleyeceği bir erken seçimVarlık ve kaynakların adil şekilde dağıtılmasıCumhurbaşkanı ve başbakan komisyonları maaşlarının düşürülmesiProtestolarda hayatını kaybeden veya yaralanan kişilerin ailelerine tazminat ödenmesi.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ayrıca, eylemcilerin taleplerin yazılı olduğu pankartlarla eylemlere devam ettiği görüldü.

Bunun yanında Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 3-7 Kasım 2019 tarihleri arasında Bağdat, Kerbela, Basra ve Zikar'da düzenlenen gösterilerde beş gün içinde üç kişinin hayatını kaybettiğini, 1077 kişinin ise yaralandığı duyurmuştu.

Kaynak: DHA