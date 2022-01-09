Irak'ta polis teşkilatının 100. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ta polis teşkilatının 100. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Irak'ta polis teşkilatının 100. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
AA / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak polis teşkilatının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kerkük'te emniyet güçlerince geçit töreni düzenlendi.

Irak polis teşkilatının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kerkük'te emniyet güçlerince geçit töreni düzenlendi.

Polis Akademisinde düzenlenen törene, Kerkük Polis Müdürü Kava Garip, güvenlik sorumluları ve yerel yetkililer katıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Garip, ülkedeki zor güvenlik koşullarına rağmen Irak polisinin diğer güvenlik güçleri ile üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.

Emniyet güçlerinin özellikle terör örgütü DEAŞ'a yönelik mücadelede önemli rol üstlendiğini kaydeden Garip, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tüm mesai arkadaşlarını kutlayarak iyi temennilerini dile getirdi.

Irak'ta polis teşkilatının 100. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Irak'ta polis teşkilatının 100. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Irak'ta polis teşkilatının 100. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Tekirdağ'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kamerada

Tekirdağ'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kamerada

 Amatör maçta 8 kırmızı kart

Amatör maçta 8 kırmızı kart

 Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı-2

Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı-2

AA / Ali Makram Ghareeb - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title