Irak'ta polis teşkilatının 100. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Irak polis teşkilatının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kerkük'te emniyet güçlerince geçit töreni düzenlendi.

Polis Akademisinde düzenlenen törene, Kerkük Polis Müdürü Kava Garip, güvenlik sorumluları ve yerel yetkililer katıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Garip, ülkedeki zor güvenlik koşullarına rağmen Irak polisinin diğer güvenlik güçleri ile üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.

Emniyet güçlerinin özellikle terör örgütü DEAŞ'a yönelik mücadelede önemli rol üstlendiğini kaydeden Garip, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tüm mesai arkadaşlarını kutlayarak iyi temennilerini dile getirdi.