Irak'ta polis müdahalesinde 4 kişi öldü, göstericiler Sadr'ı 'ihanetle' suçladı
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Irak'ta polis müdahalesinde 4 kişi öldü, göstericiler Sadr'ı 'ihanetle' suçladı

Irak'ta Göstericiler Koordinasyon Komitesi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ı göstericilerden desteğini çekmesi nedeniyle ihanetle suçladı.

25.01.2020 19:43 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:43
Irak'ta polis müdahalesinde 4 kişi öldü, göstericiler Sadr'ı 'ihanetle' suçladı

'ta Göstericiler Koordinasyon Komitesi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ı göstericilerden desteğini çekmesi nedeniyle ihanetle suçladı.


Sadr'ın, dün attığı tweette "göstericilerin işlerine olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde karışmayacağını" duyurması, göstericileri desteklemekten vazgeçtiği yorumlarına neden oldu. Bu gelişmelerin ardından Irak polisi de göstericilere müdahale ederek bazı çadırları yaktı. Çıkan olaylarda en az 4 gösterici yaşamını yitirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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