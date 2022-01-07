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Irak'ta Peşmergeye yönelik roketli saldırı düzenlendi

Irak'ta Peşmergeye yönelik roketli saldırı düzenlendi
AA / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabası yakınında konuşlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabası yakınında konuşlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altunköprü kasabası yakınındaki Peşmerge güçlerine 8 adet roketle saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırı sonucu can ya da mal kaybı yaşanmadığını söyleyen Nuri, roketlerin hangi yönden ateşlendiğinin henüz bilinmediğini ancak olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını kaydetti.

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AA / Ali Makram Ghareeb - Son Dakika Haberleri

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