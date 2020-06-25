Irak'ta Peşmerge'ye ait mühimmat deposunda patlama
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Irak'ta Peşmerge'ye ait mühimmat deposunda patlama

Irak'ın Erbil kentinde Peşmerge'ye ait bir mühimmat deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

25.06.2020 19:54 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:22

Irak'ın Erbil kentinde Peşmerge'ye ait bir mühimmat deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Peşmerge'ye ait Zerevani Eğitim Üssü'ndeki mühimmat deposunda art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.

Patlama nedeniyle üste büyük bir yangın çıktığı, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesine rağmen yangının henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, olası başka patlamalara karşı bölgeye giriş çıkışları kapattı.

Yerel medyada ise patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı haberleri yer aldı. Ancak Peşmerge Bakanlığı tarafından konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Irak'ta özellikle yaz aylarında, aşırı sıcaklar nedeniyle güvenlik güçlerine ait silah ve mühimmat depolarında patlamalar meydana gelebiliyor.

Irak'ta Peşmerge'ye ait mühimmat deposunda patlama

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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