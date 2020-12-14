Irak'ta Peşmerge ve PKK arasında çatışma çıktı
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Irak'ta Peşmerge ve PKK arasında çatışma çıktı

14.12.2020 01:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 01:18
Irak'ta Peşmerge ve PKK arasında çatışma çıktı

Irak'ın Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktığı, olayda 3 teröristin yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktığı, olayda 3 teröristin yaralandığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan bölgedeki kaynaklara göre Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, Peşmerge'ye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.

Kaynaklar, Peşmerge'nin dur ihtarına uymayan PKK aracına ateş açıldığı ve bunun sonucunda 3 teröristin ağır yaralandığını kaydediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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