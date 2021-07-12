Son dakika... Irak'ta pandemi hastanesinde yangınEn az 20 ölü

Gelen son dakika haberine göre - Irak'ta pandemi hastanesinde yangın En az 20 ölü Irak'ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde korona virüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında en az 20 kişi hayatını kaybetti.