Irak'ta ölü taklidi yaparak kurtulan DEAŞ'ın sözde emirinin yargılandığı dava

11.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:32

Kayseri'de biri terör örgütü DEAŞ'ın sözde "emiri" Irak uyruklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Irak'ın Sincar, Cebel, Telafer ve Muhallabiye bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirliğini yaptığı, 30 bin kişiden sorumlu olduğu ve örgüte silah temin ettiği iddialarıyla hakkında dava açılan tutuklu Suphi Huveytli ile tutuksuz sanık Alaa Abdulkerim Yusuf ve avukatları hazır bulundu.



Duruşmada tanık olarak dinlenen R.E, emniyete verdiği, sanık Huveytli'nin El Kaide'ye katılıp eğitim aldığı, emrinde 30 bin DEAŞ'lı olduğu, kardeşini zorla örgüte gönderdiği ve bulunduğu cezaevinden cesetlerin atında ölü taklidi yaparak kaçtığı yönündeki beyanlarının doğru olmadığını iddia etti.

Sanığa iftira attığını öne süren tanık R.E, "Sanık Huveytli ile aramızda kız meselesinden dolayı husumet oldu. O yüzden kendisine iftira attım. Amcasının kızını seviyordum. Kendisinin hiçbir suçu yok." dedi.

Koltuk değneği ile duruşmaya katılan sanık Huveytli ise hasta olduğunu ve tanığın ifade ettiği gibi kız meselesi yüzünden başına bunların geldiğini öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Sanık Yusuf ise örgütle hiçbir bağlantısı olmadığını iddia ederek tahliyesini talep etti.

Sanık Suphi Huveytli'nin tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Eylül'de kent merkezinde düzenledikleri operasyonda, DEAŞ'ın sözde emiri ve mühimmat sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan Suphi Huveytli'yi yakalamıştı.



DEAŞ'ın güç kaybetmesiyle 6 ay önce eşiyle beraber kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen Huveytli'nin, 2008 yılında terör örgütü El Kaide'ye katıldığı, 2012'de de DEAŞ'a katıldıktan sonra terör örgütü içinde bir anda yükselip 30 bin kişiden sorumlu emir haline geldiği tespit edilmişti.



Örgüte kadın üye kazandırmaktan sorumlu olduğu ve Irak polisi tarafından yakalanarak cezaevine konulduğunda terör örgütü DEAŞ'ın üyelerini kurtarmak için cezaevine yaptığı baskında Irak polisi tarafından öldürülmek istenen Huveytli'nin, baskında ölen kişilerin arasında ölü taklidi yapıp yaralı kurtulduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA