Irak'ta öldürülen insan hakları aktivisti Ali Kerim'in katil zanlısı yakalandı

Irak'ın Basra kentinde 24 Temmuz'da kaçırıldıktan sonra öldürülen insan hakları aktivisti Ali Kerim'in katil zanlısı yakalandı.

Irak'ın Basra kentinde 24 Temmuz'da kaçırıldıktan sonra öldürülen insan hakları aktivisti Ali Kerim'in katil zanlısı yakalandı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, polis, yürütülen soruşturma kapsamında Basra'daki bir adrese baskın düzenledi.

Basra kent merkezinde düzenlenen baskında, insan hakları aktivisti Kerim'in katil zanlısı yakalandı.

Zanlının ilk sorgusunun tamamlandığı ve resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.

Ali Kerim kimdir?

Iraklı ödüllü kadın aktivist Fatıma el-Bahadli'nin kendisi gibi insan hakları aktivisti olan oğlu Ali Kerim, 24 Temmuz akşamı kaçırıldıktan sonra öldürülmüştü.

Ülkenin güneyindeki Basra kentinde ikamet eden Kerim'in cesedi, Zubeyr ilçesi yakınlarında bir yol kenarında bulunmuştu.

Kerim'in ağabeyi de aynı şekilde kaçırılıp 2019'da öldürülmüştü.

Irak'ta tanınmış ödüllü bir kadın aktivist olan Fatıma el-Bahadli de 2012'de silahlı bir grup tarafından kaçırılmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

Bahadli, hükümet karşıtı gösterilere katılıp destek verdiği için daha önce İran'a yakın Şii milisler tarafından "ABD Basra Başkonsolosluğu ile çalışmakla" suçlanmıştı.

Altyapı ve kamu hizmetindeki yetersizlik ve yolsuzluk nedeniyle petrol zengini Basra'da özellikle yaz aylarında sık sık hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Gösterilere katılan veya öncülük eden birçok aktivist, 2018'den bu yana kaçırma ve öldürme eylemlerinin hedefi oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb