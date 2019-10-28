28.10.2019 11:55

Irak'ta öğrenciler meydandan çekilmiyor

Irak, (DHA)- Irak'ta hükümetin uyarılarına rağmen Pazar günü başlayan öğrenci protestoları, bugün de devam ediyor. Halk rejimi devirmek istiyor pankartlarıyla toplanan öğrenciler, Irak'ın birçok şehrinde yürüyüş düzenledi.

Irak'ta yolsuzluğa karşı başlayan protesto gösterileri devam ederken, hafta sonu gösterilere öğrenciler de katıldı. Wasit eyaletinin yerel başkenti Kut şehrinde, öğrenciler yağışlara rağmen mitinglerde toplandı. Kufa Üniversitesi fakültelerinin tüm öğrencileri greve giderken, Necef ilindeki öğrenciler Sadrin Meydanı'nda oturma eylemi yaptı. Bağdat ve Babil illerindeki öğrenciler de genel grev ilan etti. Eğitim Bakanı Süha El-Ali, Pazar günü yaptığı açıklamada, öğrencilerin okullardan çıkarak ya da okul içinde gösteri yapmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Irak'ta yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı ülkenin çeşitli bölgelerindeki gösteriler devam ediyor.

Kaynak: DHA