- Irak'ta öfkeli Şii grup televizyon kanalını ateşe verdi
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- Irak'ta öfkeli Şii grup televizyon kanalını ateşe verdi

- Irak'ta öfkeli Şii grup televizyon kanalını ateşe verdi Irak'ta öfkeli Şii grup, Aşure Günü müzik yayını yaptığı gerekçesi ile bir televizyon kanalını ateşe verdi.

31.08.2020 19:49 | Son Güncelleme: 31.08.2020 19:55

- Irak'ta öfkeli Şii grup televizyon kanalını ateşe verdi

ERBİL - Irak'ta öfkeli Şii grup, Aşure Günü müzik yayını yaptığı gerekçesi ile bir televizyon kanalını ateşe verdi.

Irak'ta geçtiğimiz günlerde Sünni Çözüm Partisi Başkanı Cemal el-Kerbuli'nin sahibi olduğu televizyon kanalı, Aşure Günü'nde bir programda müzik yayını yaptığı gerekçesi ile tepki almıştı. Tepkilerin giderek artması üzerine kanalın ülkenin güneyinde bulunan 4 ofisi kapatılmış, kanal sahibi el-Kerbuli hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı. Atılan adımları yeterli görmeyen bir grup öfkeli Şii protestocu, kanalın başkent Bağdat'ta bulunan el-Cadiriye semtindeki binasını basarak ateşe verdi. Hakkında tutuklama kararı çıkartılan el-Kerbuli'nin ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Öte yandan, kanal gelen tepkiler üzerine yapılan yayın için özür dilemişti.

- Irak'ta öfkeli Şii grup televizyon kanalını ateşe verdi

Kaynak: İHA

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