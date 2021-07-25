Irak'ta ödüllü kadın aktivistin kaçırılan oğlu ölü bulundu
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Irak'ta ödüllü kadın aktivistin kaçırılan oğlu ölü bulundu

Irak'ta ödüllü kadın aktivistin kaçırılan oğlu ölü bulundu
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Irak'taki ödüllü kadın aktivist Fatima el-Bahadli'nin kendisi gibi insan hakları aktivisti oğlu Ali Kerim'in kaçırıldıktan sonra öldürüldüğü bildirildi.

Irak'taki ödüllü kadın aktivist Fatima el-Bahadli'nin kendisi gibi insan hakları aktivisti oğlu Ali Kerim'in kaçırıldıktan sonra öldürüldüğü bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, güvenlik güçleri, ülkenin güneyindeki Basra vilayetinde ikamet eden Kerim'in cesedini, dün gece saatlerinde Zubeyr ilçesi yakınlarında yer alan bir yol kenarında buldu.

Kerim'in cesedinde kurşun izlerinin tespit edildiği belirtildi.

Haberde, Kerim'in abisinin de aynı şekilde kaçırılıp 2019'da öldürüldüğü aktarıldı.

Irak'ta tanınmış ödüllü kadın aktivist olan Fatima el-Bahadli de 2012'de silahlı bir grup tarafından kaçırılmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Kadın aktivist Bahadli, hükümet karşıtı gösterilere katılıp destek verdiği için daha önce İran'a yakın Şii milisler tarafından ABD Basra Başkonsolosluğu ile çalışmakla itham edilmişti.

Ülkedeki yetersiz altyapı, hizmetler ve yolsuzluk nedeniyle petrol zengini Basra vilayetinde özellikle yaz aylarında sık sık hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Irak'ta gösterilere katılan veya öncülük eden birçok aktivist, 2018'den bu yana kaçırılma ve öldürülmeye maruz kalıyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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