Irak'ta Nevruz Kutlamaları

Irak'ın birçok kentinde, baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Duhok kent merkezinde Nevruz etkinlikleri yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlendi. Önlemler kapsamında kutlamaların yapıldığı birçok alana yakın yollar araç trafiğine kapatıldı.

Duhok'un Akre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan vatandaşlar, her yıl olduğu gibi Akre Dağı'na çıkarak şenliklere katıldılar.