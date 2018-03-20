Irak'ta Nevruz Kutlamaları

ERBİL/ Irak'ın birçok kentinde, baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentinde Nevruz etkinliği, her yıl olduğu gibi bu sene de Şanedar Parkı'nda yapıldı. Erbil Valisi Nevzad Hadi'nin katıldığı etkinlikte diğer idari yetkililer ve yabancı ülke temsilcileri de hazır bulundu.

Hadi, etkinlikte yaptığı konuşmada Nevruz'un bölgede kalıcı barış ve istikrara vesile olmasını temenni ederek, ülkedeki etnik unsurlar arasında birlikte yaşamın daha da güçlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlikte, yöresel kıyafetli Erbilliler halay çekerek eğlendi.

Yoğun güvenlik önlemleri altındaki kutlamalar

Öte yandan Nevruz ateşinin yakılacağı Kerkük'ün tarihi kalesinde de sıkı güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda vatandaş etkinlik alanında bir araya gelirken, bazı Kürt siyasi partilerin temsilcileri dışında, kutlamaya herhangi bir idari yetkili katılmadı.

Irak güvenlik güçleri, önceki yılların aksine bu yıl kaleye IKBY bayrağının asılmasını kabul etmedi, bayrağın sadece elde taşınmasına izin verildi.

Kutlama sırasında polis helikopterlerinin de kent semalarında uçtuğu görüldü.

Duhok kent merkezinde de Nevruz etkinlikleri yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlendi.

Önlemler kapsamında kutlamaların yapıldığı birçok alana yakın yollar araç trafiğine kapatıldı.