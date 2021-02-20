Irak'ta NATO üssüne roketli saldırı: 2 yaralı
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Irak'ta NATO üssüne roketli saldırı: 2 yaralı

20.02.2021 21:57 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:01
Irak'ta NATO üssüne roketli saldırı: 2 yaralı

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki NATO askeri birliklerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki NATO askeri birliklerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Salahaddin vilayetindeki NATO askeri birliklerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Irak hükümetinden henüz saldırıya ilişkin bilgi verilmezken; saldırıyı üstlenen olmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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