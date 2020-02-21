Irak'ta Mühendis'in yerine Hizbullahçı Ebu Fedek seçildi

21.02.2020 03:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 03:00

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi Genelkurmay Başkanlığı'na, ABD saldırısında öldürülen Ebu Mehdi el-Mühendis yerine Abdulaziz Ebu Fedek getirildi.

Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Ali el-Basri, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani ile Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülen Mühendis'in yerine, Haşdi Şabi Genelkurmay Başkanlığına Ebu Fedek'in getirildiğini belirtti.

Basri, Haşdi Şabi içerisinde alınan bu kararla ilgili iki gün içerisinde Başbakandan kararname çıkacağını da bildirdi.

Ebu Mehdi Mühendis önce Haşdi Şabi Başkan Yardımcılığı daha sonra yapının Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Bu arada, Ebu Fedek'in Irak Hizbullah Tugayları mensubu olduğu biliniyor.

Kaynak: AA