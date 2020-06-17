Irak'ta milletvekili korona karantinasından kaçtı Irak Meclisi'nde 2. korona virüsü vakası teşhis edilirken, virüse yakalanan diğer milletvekilinin karantinadan kaçması ülkenin gündemine oturdu.

Irak Meclisi'nde 2. korona virüsü vakası teşhis edilirken, virüse yakalanan diğer milletvekilinin karantinadan kaçması ülkenin gündemine oturdu.

Özellikle Mayıs aydından sonra korona virüs vakalarının büyük ölçüde arttığı Irak'ta 2 milletvekilinde korona virüsü tespit edildi. Virüse yakalanan milletvekili Mahasin el-Sadun, Musul kentinde kaldığı karantinadan kaçtığı iddiaları üzerine harekete geçen Irak Sağlık Bakanlığı milletvekili hakkında dava açtı. Irak Sağlık Bakanı Hasan el-Temimi, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, korona virüsü tespit edilen ve Musul'daki hastanede karantinaya alınan bir milletvekilinin zorla hastaneden çıkması üzerine dava açtığını söyledi.

El-Temimi açıklamasında toplumda kati olarak hastalık yaymak suçundan milletvekili hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Musul İl Sağlık Müdürlüğü milletvekili el-Sadun'nun 3 korumasıyla birlikte karantinaya alındıkları hastaneden kaçarak görevlilere saldırdığını ifade ederken, el-Sadun kendisinde korona virüsü olmadığını iddia etti.

(İHA)

Kaynak: İHA