Irak'ta, memurların maaş krizi devam ediyor

Irak merkezi yönetimi, henüz ödenmeyen ekim ayı memur maaşlarının iki hafta daha gecikeceğini bildirdi.

Irak merkezi yönetimi, henüz ödenmeyen ekim ayı memur maaşlarının iki hafta daha gecikeceğini bildirdi.

Irak Maliye Bakanı Ali Allavi, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, petrol ihracatından elde edilen gelirin memur maaşlarının ödenmesine yetmediğini ifade ederek, "Ekim ayı geciken memur maaşları ancak iki hafta sonra ödenebilecek." dedi.

Yaşanan gecikmenin nedenini ise Allavi, hükümetin Meclise gönderdiği maaşların ödenmesi için iç ve dış borçlanmaya gidilmesi talebinin henüz onaylanmamış olmasına bağladı.

Allavi, hükümetin gönderdiği söz konusu borçlanma talebinin Meclis tarafından onaylanmaması halinde ülkedeki ekonomik krizin memur maaşları üzerindeki olumsuz etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.

Irak hükümeti, Meclise memur maaşlarının ödenebilmesi için iç ve dış borçlanmaya gidilmesi gerektiği yönünde resmi talep yazısı göndermişti. Meclis Maliye Komisyonu ise borçlanmanın ekonomik durumu daha da sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle konunun gündeme alınmayacağını duyurmuştu.

Irak'ta yaklaşık 4 bin devlet memuru ekim ayı maaşını henüz alamadı.

Tek gelir kaynağı petrol olan ülkede 2020 mali bütçesi, yıl bitmek üzere olmasına rağmen henüz Meclisten geçemedi.

Hükümet, 2021 bütçesinin tamamlanmak üzere olup yıl bitmeden Meclise gönderileceğini duyurdu. Söz konusu bütçede ayrıca mali açık bulunduğu için devlet kademesinde hiçbir memur atamasına yer olmadığı kaydediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp