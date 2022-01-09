Irak'ta Meclisin ilk oturumunu yöneten Meşhedani ani sağlık sorunu geçirdi

Irak'ta en yaşlı üye sıfatıyla yeni Meclisin ilk oturumunu yöneten??????? Mahmud Meşhedani, ani sağlık sorunu geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Irak resmi haber ajansına göre, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Meclis ilk kez toplandı. Oturuma en yaşlı üye sıfatıyla Meşhedani başkanlık etti.

Genel Kurulda Sadr Grubu ile diğer Şii vekiller arasında arbede çıktı. Bu sırada oturuma başkanlık eden Meşhedani ani sağlık sorunu geçirdi.

Meşhedani, Meclisteki görevli askerler tarafından Genel Kuruldan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Meşhedani'nin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.