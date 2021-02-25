Irak'ta, Meclisin feshedilmesi için milletvekillerinden imza toplandı
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Irak'ta, Meclisin feshedilmesi için milletvekillerinden imza toplandı

25.02.2021 08:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:20
Irak'ta, Meclisin feshedilmesi için milletvekillerinden imza toplandı

Irak Meclisinin kendini feshetmesi için bazı milletvekillerinden imza toplandığı bildirildi.

Irak Meclisinin kendini feshetmesi için bazı milletvekillerinden imza toplandığı bildirildi.

Irak'ın resmi gazetesi Sabah'ın bugünkü sayısında manşetten yer verdiği haberine göre, Şii dini ve siyasi liderlerden Ammar el-Hekim'e bağlı İrakiyyun Grubu Milletvekili Ali Bideyri, "Erken seçimlerin zamanında (10 Ekim) yapılabilmesi için meclisin kendini feshetmesi gerekiyor. Bunun için 21 milletvekili imza verdi. İmza sayısı daha da artacak." dedi.

Söz konusu kampanyada çeşitli siyasi gruplardan milletvekillerin imzası olduğunu ifade eden Bideyri, bunu yasa tasarısı şeklinde Meclis Başkanlığına sunacaklarını söyledi.

Iraklı vekil, "İmzaların Meclisin önümüzdeki günlerde yapılacak ilk oturumuna kadar 60'ı geçmesini bekliyoruz. Meclisin feshedilmesi için imza kampanyasını erken seçimlerin zamanında yapılmasını isteyen bazı vekillerin isteğiyle başlattık." ifadelerini kullandı.

Irak hükümeti, erken seçimlerin 10 Ekim'de yapılmasına karar vermişti. Bunun için de meclisin kendini feshetmesi gerekiyor.

329 sandalyeli Irak Meclisinde Şii Arap, Sünni Arap, Kürt, Türkmen ve Hristiyan milletvekilleri bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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