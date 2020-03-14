Irak'ta mahkumlar koronavirüs nedeniyle açık görüşe çıkamayacak
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Irak, Güncel

Irak'ta mahkumlar koronavirüs nedeniyle açık görüşe çıkamayacak

Irak'ın Zikar vilayetindeki Nasıriye Cezaevinde kalan 6 bin mahkumun koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aileleriyle görüşmelerinin telefon üzerinden sağlanacağı bildirildi.

14.03.2020 05:28 | Son Güncelleme: 14.03.2020 05:28
Irak'ta mahkumlar koronavirüs nedeniyle açık görüşe çıkamayacak

Irak'ın Zikar vilayetindeki Nasıriye Cezaevinde kalan 6 bin mahkumun koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aileleriyle görüşmelerinin telefon üzerinden sağlanacağı bildirildi.

Irak İnsan Hakları Komiseri Ali Beyati, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kovid-19'un yayılmasına engel olmak amacıyla cumartesi gününden itibaren Zikar vilayetindeki Nasıriye Cezaevindeki mahkumların aileleriyle açık görüş uygulamasına son verildiğini söyledi.

Bazıları terörden idam cezası almış olan 6 bin mahkumun aileleriyle görüşmesi için telefon temin edildiğini belirten Beyati, günlük bin mahkumun bundan yararlanacağını aktardı.

Beyati ilk kez böyle bir uygulamanın yapıldığını bunun ülke geneline yaygınlaştırılması için adım atacaklarını vurguladı.

Irak'ta Kovid-19'dan 9 kişi hayatını kaybetti. Son resmi açıklamalara göre, ülkede tespit edilen kesin vaka sayısı 92 oldu.

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Kaynak: AA

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