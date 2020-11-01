Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında mezuniyet töreni
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Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında mezuniyet töreni

01.11.2020 09:33 | Son Güncelleme: 01.11.2020 09:38

Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Başkent Bağdat'ta Zeyyune Kampüsü'ndeki konferans salonunda gerçekleştirilen törene Bağdat Risafa İkinci Bölge Eğitim Müdürü Kasım el-Ugeyli ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İkinci Katibi Onat Akçapar katıldı.

Ugeyli, İzmir depremi nedeniyle taziyelerini ilettikten sonra Maarif Bağdat Okullarının kaliteli eğitimle öne çıktığını ve eğitim alanında başarısını ispat ettiğini söyledi.

Bağdat Büyükelçiliği İkinci katibi Akçapar da Maarif Bağdat Okullarının Türkiye'nin teminatı olduğunu ifade etti.

Tören, okul birincisi öğrencinin piyano resitali ve diploma töreniyle sona erdi.

30 Eylül 2019'da Iraklı öğrencilere kapılarını açan Maarif Bağdat Okulları, Bağdat'ta iki ayrı kampüste eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye Maarif Vakfının Bağdat'taki Mansur ve Zeyyune kampüslerinde 7 okulu ve 1100 öğrencisi bulunuyor.

Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında mezuniyet töreni
Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında mezuniyet töreni
Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında mezuniyet töreni
Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında mezuniyet töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed

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