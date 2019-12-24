: Irak'ta Kürtler'in Kazanımları Risk Altında mı?

24.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:46

Irak'ın başkenti Bağdat'ta aylardır süren gösterilerde yeni anayasa ve Irak Kürt Bölgesi'nin adının değişmesinin gündeme gelmesi, gözleri Kürtler'in kazanımlarına çevirdi. Göstericilerin talepleri yerine gelirse, Kürt Bölgesi'nin statüsünü kaybetme riski var mı? VOA Türkçe bu sorunun yanıtını aradı

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