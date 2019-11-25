Irak'ta 'kural ihlali' gerekçesi ile 8 kanal ve 5 radyo kapatıldı
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Irak'ta 'kural ihlali' gerekçesi ile 8 kanal ve 5 radyo kapatıldı

Irak Ulusal İletişim ve Medya Komisyonu, "mesleki çalışma kurallarını ihlal ettikleri" gerekçesiyle 8 uydu kanalı ile 5 radyonun ofislerinin kapatılmasına karar verdi, 5 uydu kanalına da uyarı gönderdi.

25.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:54
Irak'ta 'kural ihlali' gerekçesi ile 8 kanal ve 5 radyo kapatıldı

Ulusal İletişim ve Medya Komisyonu, "mesleki çalışma kurallarını ihlal ettikleri" gerekçesiyle 8 uydu kanalı ile 5 radyonun ofislerinin kapatılmasına karar verdi, 5 uydu kanalına da uyarı gönderdi.


Komisyon Yönetim Kurulu'nun perşembe günkü toplantısında, Suudi Arabistan merkezli El- Hades, Lübnan merkezli Anb ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden yayın yapan NRT Televizyonu, Dicle, Eş-Şarkiyye, El-Felluce, Er-Raşid ve 'Burası Bağdat' televizyon kanallarının ofislerinin 3 ay süreliğine kapatılmasına karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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