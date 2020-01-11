Irak'ta kraliyet ailesi mensubu başbakan adayı oldu
Irak'ta Kral İkinci Faysal'ın kuzeni Kral eş-Şerif Ali Bin el-Hüseyin, başbakanlık adaylığını açıkladı.
11.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:06
Irak'ta Kral İkinci Faysal'ın kuzeni Kral eş-Şerif Ali Bin el-Hüseyin, başbakanlık adaylığını açıkladı.
Kral Hüseyin, başbakanlık adaylığını görüntülü bir konuşmayla duyurdu.
Kral İkinci Faysal'ın teyzesinin oğlu olan Kral Hüseyin, Anayasa Hareketi Partisine başkanlık ediyor.
Ülkede 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Adil Abdulmehdi başbakanlıktan istifa etmişti.
Kaynak: AA