Irak'ta kraliyet ailesi mensubu başbakan adayı oldu
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Irak'ta kraliyet ailesi mensubu başbakan adayı oldu

Irak'ta Kral İkinci Faysal'ın kuzeni Kral eş-Şerif Ali Bin el-Hüseyin, başbakanlık adaylığını açıkladı.

11.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:06
Irak'ta kraliyet ailesi mensubu başbakan adayı oldu

'ta Kral İkinci Faysal'ın kuzeni Kral eş-Şerif Ali Bin el-Hüseyin, başbakanlık adaylığını açıkladı.


Kral Hüseyin, başbakanlık adaylığını görüntülü bir konuşmayla duyurdu.


Kral İkinci Faysal'ın teyzesinin oğlu olan Kral Hüseyin, Anayasa Hareketi Partisine başkanlık ediyor.


Ülkede 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Adil Abdulmehdi başbakanlıktan istifa etmişti.

Kaynak: AA
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