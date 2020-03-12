Irak'ta Kovid-19 vaka sayısı 83'e yükseldi Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 83'e yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 83'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta 4, Necef'te 2 olmak üzere 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil Irak genelinde vaka sayısının 83'e yükseldiği, ölü sayısının 8 olduğu aktarılan bakanlık açıklamasında, 24 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA