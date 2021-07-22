Irak'ta Kovid-19'un üçüncü dalgasından kaynaklı 160 bin vaka tespit edildi

Irak'ta yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) üçüncü dalgasından kaynaklı yaklaşık 160 bin vakanın tespit edildiği belirtildi.

Irak'ta yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) üçüncü dalgasından kaynaklı yaklaşık 160 bin vakanın tespit edildiği belirtildi.

Irak Meclisi Sağlık ve Çevre Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde Kovid-19 salgınının üçüncü dalgasının etkisiyle vaka sayısında artış olduğu duyuruldu.

Ülke genelinde Kovid-19 üçüncü dalgasından kaynaklı yaklaşık 160 bin vakanın tespit edildiği ve 750 kişinin de yoğun bakımda olduğu belirtilen açıklamada, en çok genç kesimin salgına yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, aşıya önem verilmesi ve teşvik çalışmalarının artırılması, bu konuda hükümet, basın ve sivil toplum örgütlerinin rol oynaması gerektiği belirtildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı, haziran ayının sonundan bu yana ülkenin Kovid-19 salgınında üçüncü dalganın etkisi altına girdiğini duyurmuştu.

Bakanlığın son verilerine göre, ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 18 bin 101'e, vaka sayısı da 1 milyon 526 bin 953'e yükselirken, 1 milyon 386 bin 331 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb